В Германии рассказали, почему может провалиться мирный план по Украине

Мирный план по Украине из 20 пунктов «обречен на провал» без поддержки США. Об этом в интервью Berliner Zeitung рассказал эксперт по международным отношениям Герхард Монготт.

«Развертывание войск так называемой «коалиции желающих» просто невозможно без поддержки США. Если США откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с российской армией – это будет равносильно капитуляции «коалиции желающих». Без американцев миссия слишком рискованна. Европейцам не хватает возможностей даже для проведения такой операции, не говоря уже о ее поддержке», – отметил он.

По словам эксперта, именно поэтому президент США Дональд Трамп и «нужен Европе». Также он назвал «совершенно верным» и то, что России и США «безразлична» позиция Европы.

На Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе с 19 по 23 января, президент США Дональд Трамп решил не встречаться с Зеленским. Однако секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщал о том, что в Давосе все же пройдет встреча представителей России и США. Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретится в Давосе с американской делегацией.

Также недавно украинские официальные лица обсудили с представителями США гарантии безопасности и план восстановления Украины.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана по Украине из 20 пунктов. Самыми проблемными вопросами в нем были названы выход ВСУ с территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС.

