Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Германии рассказали, почему может провалиться мирный план по Украине

Эксперт Монготт: мирный план по Украине провалится без поддержки США
Vadim Ghirda/AP

Мирный план по Украине из 20 пунктов «обречен на провал» без поддержки США. Об этом в интервью Berliner Zeitung рассказал эксперт по международным отношениям Герхард Монготт.

«Развертывание войск так называемой «коалиции желающих» просто невозможно без поддержки США. Если США откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с российской армией – это будет равносильно капитуляции «коалиции желающих». Без американцев миссия слишком рискованна. Европейцам не хватает возможностей даже для проведения такой операции, не говоря уже о ее поддержке», – отметил он.

По словам эксперта, именно поэтому президент США Дональд Трамп и «нужен Европе». Также он назвал «совершенно верным» и то, что России и США «безразлична» позиция Европы.

На Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе с 19 по 23 января, президент США Дональд Трамп решил не встречаться с Зеленским. Однако секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщал о том, что в Давосе все же пройдет встреча представителей России и США. Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретится в Давосе с американской делегацией.

Также недавно украинские официальные лица обсудили с представителями США гарантии безопасности и план восстановления Украины.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана по Украине из 20 пунктов. Самыми проблемными вопросами в нем были названы выход ВСУ с территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС.

Ранее стал известен один из главных спонсоров Украины в ЕС. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661105_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+