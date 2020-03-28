Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
«В пятницу он был здоров и общался со своими друзьями. В среду он уже был мертв», — приводятся слова мэра города.
Сообщается, что юноша обратился в клинику, где ему отказали из-за отсутствия страховки. Врачи направили его в другое медучреждение, по дороге в которое у пациента остановилось сердце.
Американца пытались спасти шесть часов, но он скончался.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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