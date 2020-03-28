Ученый объяснил, почему питомцы не передают коронавирус хозяевам

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Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов подтвердил, что питомцы могут болеть коронавирусом, но не передают его хозяевам, пишет РИА «Новости».

Щелканов рассказал, что чаще всего переносчики заражают не людей, а промежуточных хозяев.

«Вероятно, в наших условиях они (домашние животные) тоже являются жертвами, тупиковыми ветвями циркуляции вируса. Но это все надо изучать», — добавил собеседник.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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