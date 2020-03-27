Российские военные продезинфицировали итальянский пансионат для пожилых

<img src="//img.gazeta.ru/files3/443/13019443/2020-03-16T052137Z_1879128858_RC2TKF901UFA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDONESIA-pic905-895x505-37357.jpg">

Российские и итальянские военные провели полную санитарную дезинфекцию пансионата для пожилых людей в Бергамо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, военные обработали около 2 тыс. кв. м внутри помещения, а также подъездные дороги.

21 марта президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. В настоящее время Россия уже доставила в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 551 тыс., при этом выздоровели 128 703 человека, а погибли — 24 914. В Италии заразились вирусом более 80,5 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

— Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных российской помощью

— Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо