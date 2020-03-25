Двоих россиян принудительно поместят под наблюдение врачей из-за коронавируса

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Двух жителей Нижнего Новгорода, которые ранее контактировали с заболевшим коронавирусом мужчиной, принудительно отправят под наблюдение врачей. Такое решение принял Приокский районный суд города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Как отмечается, суд постановил, что отец и супруга заразившегося вирусом являются контактными лицами и будут принудительно помещены под наблюдение медиков. Ранее россияне отказывались от госпитализации.

Согласно последним данным, в Нижегородской области зафиксировано 8 случаев заражения инфекцией.

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