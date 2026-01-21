Экс-исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Брехт погиб от удара током

Бывший исполняющий обязанности руководителя «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током. Об этом изданию «РБК-Украина» подтвердили в энергетических кругах.

Собеседник, ознакомленный с обстоятельствами гибели, пояснил, что Брехт был поражен током на подстанции «Укрэнерго» после того, как взялся за провод.

В украинском минэнерго смерть Брехта подтвердили. В сообщении отметили, что возглавляя «Укрэнерго» в сложные времена, «Брехт взял на себя колоссальную ответственность».

«Он делал все возможное, чтобы удержать систему. Его вклад в устойчивость объединенной энергосистемы Украины трудно переоценить», — говорится в сообщении.

16 января в минэнерго Украины заявили о повреждении всех электростанций в стране. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, наиболее сложная ситуация складывается в настоящее время в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей из-за повреждений энергообъектов. В украинской столице несколько дней продолжался блэкаут. По приказу «Укрэнерго» вводились экстренные отключения электроэнергии.

Ранее были названы города Украины, где зафиксировали самые долгие отключения света.