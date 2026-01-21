Трамп признался в любви к Европе

Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа движется в неправильном направлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны движутся в неправильном направлении. Свое мнение он высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Интерфакс.

«Я люблю Европу, и я хочу видеть, чтобы у Европы все было хорошо, но она не двигается в нужном направлении», — сказал Трамп.

Он отметил, что «некоторые места в Европе становятся неузнаваемыми», и эти изменения носят негативный характер. В частности, президент США раскритиковал европейскую миграционную и энергетическую политику.

Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождают почти все члены его администрации. Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию — накануне Трамп заявлял, что в Давосе у него запланировано много встреч по острову и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп назвал США экономическим двигателем планеты.