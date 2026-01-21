Впервые раскрыта истинная природа вспышек на Солнце

Мощные солнечные вспышки, способные вызывать магнитные бури и радиосбои на Земле, начинаются не с одного «взрыва», а с цепочки слабых возмущений, которые стремительно усиливаются и запускают лавинообразный процесс. К такому выводу пришли ученые, проанализировав уникальные данные зонда Solar Orbiter, работающего под руководством Европейское космическое агентство. Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Наблюдения были сделаны во время редкого сближения аппарата с Солнцем. В этот момент Solar Orbiter зафиксировал одну из самых детально изученных солнечных вспышек за всю историю наблюдений. Ученым удалось проследить события почти за 40 минут до ее пика и увидеть, как в солнечной короне постепенно накапливаются и «распутываются» магнитные структуры.

Согласно данным, сначала в атмосфере Солнца появляется система тонких, переплетенных магнитных нитей, удерживающих раскаленную плазму. Эти структуры нестабильны: отдельные участки магнитного поля начинают разрываться и тут же соединяться заново. Каждый такой акт магнитного пересоединения высвобождает энергию, которая провоцирует следующий. В итоге процесс приобретает лавинообразный характер — слабые события быстро перерастают в мощную вспышку.

Особый интерес ученых вызвало явление, которое они назвали «плазменным дождем». Еще до основной фазы вспышки и некоторое время после нее вниз по атмосфере Солнца устремляются потоки раскаленных сгустков плазмы. Эти потоки являются признаком того, что энергия магнитного поля активно передается веществу. По данным рентгеновских наблюдений, частицы при этом разгоняются до скоростей в 40–50% от скорости света, что делает такие вспышки потенциально опасными для космической техники и астронавтов.

Ранее лавинная модель рассматривалась лишь как статистическое объяснение большого числа вспышек на Солнце и других звездах. Теперь же впервые показано, что и отдельная крупная вспышка может быть результатом каскада множества мелких событий. Это меняет представления о механизме высвобождения энергии на Солнце и может улучшить прогнозы космической погоды.

По словам исследователей, полученные данные — одни из самых важных за все время миссии Solar Orbiter. Они позволяют заглянуть в «двигатель» солнечной вспышки и понять, как именно небольшие возмущения магнитного поля перерастают в колоссальные выбросы энергии. В будущем ученые надеются подтвердить, что такой механизм универсален и работает не только на Солнце, но и на других активных звездах.

Ранее российский ученый назвал истинную природу угрожавшего Земле астероида.