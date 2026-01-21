Сосед, заливший из баллончика семью с ребенком в Балашихе, стал фигурантом уголовного дела

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который напал на семью с маленьким ребенком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Фигурантом стал 32-летний местный житель, его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. По версии следствия, вечером 17 января мужчина распылил перцовый баллончик в сторону своего соседа, его жены и их годовалыго ребенка.

Конфликт начался из-за шума в квартире нападавшего. После вызова полиции сосед отключил свет в квартире потерпевших, выманил их на лестницу и напал. Ребенок получил сильные ожоги тела, у обоих его родителей сожжены слизистые, а у отца, помимо того, сломан нос. Семья решила переехать из квартиры, взрослые надеются, что лишь на время.

