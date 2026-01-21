«Я должен защитить соревнования»: в IIHF высказались об отстранении России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что полноценное возвращение российских хоккеистов на международные турниры пока невозможно. Его слова приводит издание The Athletic.

«Все будут счастливы, когда они вернутся в семью. Когда мы это сделаем, это будет означать, что многое уладилось. У меня нет власти остановить спецоперацию. Ни у кого нет такой власти. Но я должен защитить соревнования. Когда придет время, мы пригласим их», — заявил он.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее американский хоккеист выразил сожаление из-за того, что россияне не сыграют на Олимпиаде.