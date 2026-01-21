В ДНР рассказали о последствиях ночного обстрела ВСУ

Пушилин: при атаке на Дебальцево пострадали более 70 жилых и социальных объектов

В результате ночного обстрела города Дебальцево в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили более 70 жилых и социальных объектов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, в результате удара было повреждено остекление трех школ, детского сада, библиотеки, музея, Центра детского и юношеского творчества, Центральной городской больницы, а также многопрофильного техникума.

«Также пострадали порядка 50 многоквартирных домов и порядка 15 частных домовладений. Продолжаем собирать информацию последствий обстрела ВФУ, на местах задействуем пять оперативных групп», — написал Пушилин.

19 января Пушилин сообщил, что в ДНР восстановили электроснабжение более чем 500 тысяч жителей, которые остались без света из-за ударов ВСУ. По данным властей, в регионе обесточены 373 котельных, из них 36 работают на генераторах.

Ранее Кадыров заявил об уничтожении пехоты ВСУ в ДНР.