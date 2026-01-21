Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

Москалькова назвала трудным диалог по обмену пленными между Россией и Украиной

Москалькова: обмены военнопленными между РФ и Украиной могут быть разблокированы
Максим Блинов/РИА Новости

Обмены военнопленными между Россией и Украиной могут быть разблокированы, но диалог с Киевом по этому вопросу идет трудно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Сегодня я смотрю достаточно оптимистично на то, что обменные процессы могут быть разблокированы. Но, конечно, очень трудный диалог», — сказала Москалькова.

19 января она сообщила, что провела встречу с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, на которой подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными.

Москалькова обратила внимание, что обменов не было более четырех месяцев. По ее словам, Минобороны России неоднократно предлагало разные форматы обменного процесса, однако украинская сторона затягивает принятие решений.

1 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров проводит встречи в Турции по поводу обмена военнопленными с РФ. Он уточнил, что Умеров встречается с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и представителями разведслужб.

Также глава государства отметил, что Киеву нужно содействие, чтобы вернуть граждан Украины из российского плена.

Ранее сообщалось, что все больше пленных военнослужащих ВСУ просят оставить их в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675709_rnd_6",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+