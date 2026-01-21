Москалькова назвала трудным диалог по обмену пленными между Россией и Украиной

Москалькова: обмены военнопленными между РФ и Украиной могут быть разблокированы

Обмены военнопленными между Россией и Украиной могут быть разблокированы, но диалог с Киевом по этому вопросу идет трудно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Сегодня я смотрю достаточно оптимистично на то, что обменные процессы могут быть разблокированы. Но, конечно, очень трудный диалог», — сказала Москалькова.

19 января она сообщила, что провела встречу с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, на которой подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными.

Москалькова обратила внимание, что обменов не было более четырех месяцев. По ее словам, Минобороны России неоднократно предлагало разные форматы обменного процесса, однако украинская сторона затягивает принятие решений.

1 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров проводит встречи в Турции по поводу обмена военнопленными с РФ. Он уточнил, что Умеров встречается с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и представителями разведслужб.

Также глава государства отметил, что Киеву нужно содействие, чтобы вернуть граждан Украины из российского плена.

Ранее сообщалось, что все больше пленных военнослужащих ВСУ просят оставить их в России.