Подозреваемый в убийстве девочки в Коми несколько лет угрожал ее семье

Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы в Инте угрожал ее семье, рисовал на почтовых ящиках могильные кресты и предлагал другому соседу «разобраться» с главой семейства. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам отца погибшей девочки, 37-летний подозреваемый в убийстве его дочери несколько лет терроризировал их семью: рисовал на их почтовом ящике могильные кресты, звонил в дверь по ночам, оставлял оскорбления и портил имущество. В 2024 году он предлагал другому соседу деньги и оружие, чтобы «разобраться» с семьей, но полиция тогда не нашла состава преступления. На мужчину жаловались из-за громкой музыки и шумного поведения, и в конце концов его привлекли к административной ответственности.

Несколько дней назад стало известно о пропаже 14-летней Юлии, девочка она ушла из дома и не вернулась. Тело несовершеннолетней нашли в нежилой квартире подъезда, где проживала ее семья. Предполагаемым убийцей школьницы оказался сосед.

Ранее в Усть-Илимске в квартире нашли тела двоих детей, в убийстве подозревают их отца.