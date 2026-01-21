Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что стремится к немедленным переговорам по покупке Гренландии. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что с большим уважением относится к народам Гренландии и Дании, но защитить остров, как считает он, способны только США. По словам главы Белого дома, Гренландия — это огромный, «незащищенный» остров, который фактически является частью Северной Америки.

«Это наша территория», — подчеркнул Трамп, добавив, что США нуждаются в Гренландии ради обеспечения собственной и международной безопасности.

До этого газета Financial Times узнала, что Евросоюз пригрозил Трампу в короткие сроки ввести ответные пошлины на американские товары в связи с торговым спором вокруг Гренландии. Уточняется, что набор таких мер был подготовлен еще в 2025 году, но не применялся в ходе переговоров по урегулированию споров. Несмотря на существующие разногласия, как пишет FT, ЕС предпочитает найти конструктивное решение проблемы Гренландии.

