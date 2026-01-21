Размер шрифта
Девушка не выжила, пробуя лайфхак из интернета для похудения

В Индии девушка не выжила, пробуя похудеть по совету из YouTube
Девушка в Индии не выжила, пробуя лайфхак из интернета для похудения, пишет The Times of India.

Как установило следствие, девушка посмотрела видео на YouTube, в котором утверждалось, что определенные витамины помогают снизить вес. После этого индианка приобрела их в аптеке и употребила, следуя инструкции из ролика.

Вскоре после приема у нее начались рвота и диарея. Мать доставила дочь в частную клинику, где ей оказали первичную помощь и отпустили домой. Однако позже в тот же день симптомы вернулись, и девушка вновь была доставлена в другую частную больницу поблизости, после чего ее снова отправили домой.

По данным полиции, к этому моменту у пациентки появились сильные боли в животе и кровь в стуле. Состояние продолжало ухудшаться. Около 23:00 начались сильные приступы рвоты и диареи. Семья срочно вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти индианку.

После проведения вскрытия тело было передано семье. Полиция района Селлур зарегистрировала дело и начала расследование обстоятельств произошедшего, включая источник и распространение видеоконтента, побудившего девушку употребить вещество.

Ранее диетолог предупредила о вреде дефицита калорий.

