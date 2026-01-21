Трамп сегодня встретится с Зеленским

Трамп на форуме в Давосе заявил, что сегодня встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что сегодня встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает ТАСС.

«Я встречаюсь с ним сегодня», — сказал Трамп в ходе своего выступления.

Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождают почти все члены его администрации. Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию — накануне Трамп заявлял, что в Давосе у него запланировано много встреч по острову и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается встретиться с Владимиром Путиным 22 января. Кремль подтвердил, что встреча есть в графике российского лидера. В Госдуме предположили, что американцы привезут в Москву «какие-то документы» по украинскому урегулированию. Прошлые переговоры Путина и Уиткоффа прошли в начале декабря 2025 года.

