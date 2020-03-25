В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по госстроительству.
Отмечается, что проект федерального закона предусматривает внесение изменений в статью 236 Уголовного кодекса России и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Инициаторами изменений выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Депутаты предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина, повлекшего за собой смерть двух и более лиц. Так, нарушителей предложили наказывать лишением свободы на срок до семи лет.
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