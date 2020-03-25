Владивосток вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Режим повышенной готовности введен во Владивостоке из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующее распоряжение главы города Олега Гуменюка опубликовано на сайте городской администрации.

На территории города создается оперативный штаб по организации работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, указано в распоряжении. Кроме того, в ближайшее время будет организовано функционирование специальных изоляционных пунктов для лиц с подозрением на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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