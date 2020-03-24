Посол в США призвал правозащитников не обманывать о коронавирусе в России

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Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом сообщает посольство в Facebook.

«Призываем главу HRW не дезинформировать читателей в Нью-Йорке и по всему миру о мерах российского правительства в борьбе с коронавирусом. Принятые меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее многих стран», — говорится в сообщении.

Ранее Рот написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупку богатыми россиянами аппаратов ИВЛ».

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