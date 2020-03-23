В Греции женщина с коронавирусом родила здорового ребенка
В Греции подхватившая коронавирус женщина родила здорового ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава страны профессора Сотириса Циодраса.
Он отметил, что борьба с инфекцией является «общей борьбой».
«Сегодня в такой борьбе победила молодая мама, которая родила здорового мальчика в нашей больнице», — сказал Циодрас.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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