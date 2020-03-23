Режим ЧС из-за коронавируса ввели еще в трех областях Украины
Украинское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Такое решение было достигнуто на внеочередном заседании кабмина.
«Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19», — написал Шмыгаль.
Таким образом, режим ЧС введен уже в девяти областях Украины.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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