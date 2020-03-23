В Нидерландах число случаев заражения коронавирусом приближается к пяти тысячам

В Нидерландах за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 545, достигнув 4749, пишет национальный институт здравоохранения страны.

За сутки скончались 34 пациента. Таким образом, в стране 213 жертв.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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