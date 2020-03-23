В Подмосковье заработали две лаборатории для исследований на коронавирус

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Две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию, начали работать в Московской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.

Исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова обратила внимание на то, что исследование выполняется только по назначению врача.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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