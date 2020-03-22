Землетрясение произошло на западе Грузии
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На западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Согласно имеющимся данным, подземный толчок был зафиксирован в 15.31 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 6 км к северу от города Цхалтубо. Очаг залегал на глубине 8 км.
Данные о пострадавших и разрушениях предоставлены не были.
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