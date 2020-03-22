Немецкий журналист дал оценку действиям России в борьбе с коронавирусом

Журналист немецкой газеты Der Standart Андре Баллин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекций COVID-19 лучше, чем европеские страны.

По его словам, российские власти шли на более решительные меры.

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