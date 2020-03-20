В Великобритании за сутки от коронавируса скончались почти 40 человек
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В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 39 человек, подтвердила Национальная служба здравоохранения страны.
По данным службы, возраст пациентов варьировался от 50 до 99 лет.
Всего в стране заразились больше 3200, скончались 184 человека.
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