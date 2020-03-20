Еще четыре человека с коронавирусом вылечились в России
close
Еще четыре человека с коронавирусом выздоровели в России. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
«Девять человек выздоровело», — указано в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом нового типа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Врачи рассказали о средствах защиты от коронавируса
— В России провели более 143 тысяч тестов на коронавирус
— Жительницу Татарстана привлекли к ответственности за ложные сообщения о коронавирусе