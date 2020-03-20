Еще четыре человека с коронавирусом вылечились в России

Еще четыре человека с коронавирусом выздоровели в России. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

«Девять человек выздоровело», — указано в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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