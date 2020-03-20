В Москве задержано и отменено почти 40 рейсов

В Москве задержано и отменено 35 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

По данным на 2.44, в столичном аэропорту Домодедово отменено 15 рейсов.

Во Внуково один рейс задержан и 19 отменено.

В Шереметьево задержанных и отмененных рейсов нет.