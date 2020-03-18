США перестанут выдавать визы в ряде стран из-за пандемии

Госдепартамент США заявил о приостановке выдачи виз в ряде стран из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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