США перестанут выдавать визы в ряде стран из-за пандемии
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Госдепартамент США заявил о приостановке выдачи виз в ряде стран из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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