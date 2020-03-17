Губернатор ЕАО застрял в больничном лифте

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн застрял в лифте недавно отремонтированной детской областной больницы Биробиджана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Как уточняется, туда он прибыл для оценки качества выполненных работ.

Гольдштейн вместе с главврачом больницы и журналистами спустились в подвал для проверки качества ремонта там. Инцидент произошел, когда они возвращались на лифте наверх.

Источник сообщил, что ситуация благополучно разрешилась спустя полчаса, и врио главы удалось провести встречу с коллективом учреждения.

Как стало известно позже, Гольдштейн обязал подрядчика устранить технические неполадки или полностью заменить лифт в течение двух недель.

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