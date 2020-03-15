Во Владивостоке три школьницы сняли на видео, как избивают одноклассницу

Во Владивостоке 14-летние школьницы избили одноклассницу, снимая это на видео, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского УМВД.

В интернет попало видео, где три девочки оскорбляют одноклассницу, а потом начинают бить ее. Ученицу таскают за волосы и пинают.

В полицию обратились родители избитой девочки. Одна из затеявших драку школьниц находится на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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