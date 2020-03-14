Конгресс и Белый дом согласовали меры смягчения последствий коронавируса в США

Белый дома и спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси согласовали программу смягчения последствий распространения коронавируса нового типа, сообщает Reuters.

Программа предусматривает выделение десятков миллиардов долларов на помощь пострадавшим от эпидемии гражданам США, а также выделение средств на оплачиваемые отпуска по болезни и семейным обстоятельствам.

Кроме того, каждый американец сможет сдать анализ на коронавирус нового типа даже при отсутствии медицинской страховки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человека.

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