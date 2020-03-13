Жертвами коронавируса по всему миру стали свыше 5 тысяч человек

В результате распространения коронавирусной инфекции по всему миру погибли более 5 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агенства, в настоящее время в мире до 134 тысяч инфицированных, скончались 5055 человек — около 3,75% зараженных.

Первым по числу заболевших и умерших от коронавируса остается Китай — 81 тысяча инфицированных, около 3,2 тысяч человек умерли от коронавируса, более 64 тыс. человек выздоровели. За последние сутки было зафиксировано всего восемь новых случаев.

Кроме того, 54 тысячи человек заразились в 117 странах мира, 1874 человека умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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