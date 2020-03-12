Под Иркутском женщина устроила погром в администрации из-за холодных батарей дома

В Иркутской области женщина устроила погром в сельской администрации из-за некачественных коммунальных услуг, пишет РЕН.

Женщина отшвырнула лавку и разломала столешницу. Одному из охранников она брызнула в лицо. Успокоить ее смогли только приехавшие полицейские.

По словам женщины, администрация ничего не делает с ее заявлениями о холодных трубах и перебоях с водой дома, поэтому пришлось идти на радикальные меры.

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