Под Иркутском женщина устроила погром в администрации из-за холодных батарей дома
close
В Иркутской области женщина устроила погром в сельской администрации из-за некачественных коммунальных услуг, пишет РЕН.
Женщина отшвырнула лавку и разломала столешницу. Одному из охранников она брызнула в лицо. Успокоить ее смогли только приехавшие полицейские.
По словам женщины, администрация ничего не делает с ее заявлениями о холодных трубах и перебоях с водой дома, поэтому пришлось идти на радикальные меры.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подстригут под одну гребенку: как изменятся энерготарифы
— «Вызов для власти»: на Украине предупредили о снижении пенсий
— Без отключения: россиянам простят неуплату коммунальных услуг