В Венесуэле поддержали протесты американских студентов против израильской агрессии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выступления студентов американских вузов против израильской агрессии. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Молодежь, как в 60-е годы, пробудилась, молодежь говорит: <…> ни одного доллара на уничтожение палестинского народа», — заявил он.

По данным Мадуро, в акциях протеста принимают участие студенты более 60 американских университетов. Он напомнил, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оскорбил студентов, сравнив их выступления с «манифестациями нацистов в фашистской Германии». Президент Венесуэлы призвал американские власти потребовать от Нетаньяху «уважения к студенческой молодежи».

Мадуро выразил мнение, что молодежь всего мира должна выйти на улицы, чтобы «разоблачить геноцид Нетаньяху» против палестинского народа и потребовать незамедлительного мира.

До этого стало известно, что в Остине во время пропалестинского протеста задержали около 40 студентов.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.