В Тихом океане рядом с Россией произошло землетрясение

В акватории Тихого океана, в 230-248 км от Петропавловска-Камчатского, произошло землетрясение. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Глубина трех толчков составила от 10 до 157 км, а их магнитуда — от 4,3 до 5. Отмечается, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, и местные жители не обращались за помощью к спасателям.

29 апреля подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксировали в 35 км северо-восточнее города Каба в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. По данным экспертов, эпицентр землетрясения находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном и в 100 км от границы с Россией. Интенсивность сотрясений там составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

В ночь на 28 апреля у побережья одного из Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр стихийного бедствия находится в 42 км к северу-востоку от города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Ранее землетрясение произошло в Туапсе, и местные жители рассказали, что во время него дрожали полы и потолки.