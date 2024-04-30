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Галкин показал фото Пугачевой после душа

Юморист Галкин выложил фото с Пугачевой, вышедшей из ванной

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка Алла Пугачева редко делится фотографиями в социальных сетях, ее чаще можно наблюдать в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Так, он недавно выложил фото жены в полотенце после душа.

На Пугачевой также розовый махровый халат в набивными цветами.

«Доброе утро!» — подписал лаконично фотографию артист.

Но пользователи не остались довольны снимком певицы. Они обратили внимание на макияж Пугачевой. Он не только не растекся под струей воды, но и выглядел очень свежим: подчеркнутые губы, ресницы, веки, даже румяна на щеках.

Некоторые предположили, что Пугачева использовала очень стойкую косметику, либо нанесла макияж специально для этого «утреннего» фото.

Другие подписчики Галкина уверены, что это просто фотошоп.

«Такой безжизненный взгляд, даже жаль»; «Это уже не та Алла, лицо совсем другое»; «Надеюсь, все понимают, что это фотошоп», — говорится в комментариях.

До этого Любовь Успенская раскритиковала песню Пугачевой. В шоу «Три аккорда» песню «Балалайка» перепела Mia Boyka. Успенская отметила, что коллега выступила очаровательно, однако саму песню она назвала дурной и никакой. Музыка к композиции написана Игорем Николаевым, а слова — Михаилом Таничем.

Ранее Киркоров объяснил, почему перестал общаться с Пугачевой.

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