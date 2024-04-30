Российские войска уничтожили боеприпасы и технику ВСУ под Донецком

Южная группировка российских войск уничтожила военную технику и боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, операторы ударных FPV-дронов первого армейского корпуса группировки поразили склад боеприпасов и технику ВСУ.

Кроме того, воздушная разведка выявила украинский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Несколькими точными ударами все цели были уничтожены.

29 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение технике и живой силе Вооруженных сил Украины в районах двух населенных пунктов в ДНР и заняли более выгодные рубежи.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется.

22 апреля Минобороны России сообщило о взятии Новомихайловки в ДНР. В ведомстве отметили, что тем самым российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.

Ранее Шойгу рассказал о расширении зоны контроля ВС РФ в ДНР.