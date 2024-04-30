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Российский вертолет Ми-35М поразил подразделения ВСУ

МО РФ: Ми-35М поразил части ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

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Алексей Куденко/РИА Новости

Экипаж российского вертолета Ми-35М ликвидировал опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что удар нанесли по заданным координатам. После чего экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром.

По словам штурмана экипажа ударного вертолета Артема, «отработали штатно» ракетами с кабрирования. Военнослужащий пояснил, что передовой авиационный наводчик подтвердил попадание.

В середине апреля стало известно, что вертолет Ми-35М РФ поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

2 апреля сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Купянском направлении.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

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