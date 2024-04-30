«Википедия» по-прежнему не удалила противоправные материалы по требованию РКН

Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», все еще не удалила 187 противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Wikimedia Foundation — некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для «Википедии» и связанных с ней проектов.

20 марта Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за отказ удалить недостоверную информацию.

15 августа прошлого года мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 2 миллиона рублей за неудаление двух фейковых статей из «Википедии» о российской специальной военной операции на Украине.

В начале марта первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич призывал обязать поисковики при запросах пользователей в первую очередь показывать не «Википедию», а ее российские аналоги.

Ранее депутат Антон Немкин назвал возможную блокировку «Википедии» началом большой череды разоблачений.