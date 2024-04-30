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«Википедия» по-прежнему не удалила противоправные материалы по требованию РКН

РКН: «Википедия» по-прежнему не удалила 187 противоправных материалов

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Global Look Press

Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», все еще не удалила 187 противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Wikimedia Foundation — некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для «Википедии» и связанных с ней проектов.

20 марта Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за отказ удалить недостоверную информацию.

15 августа прошлого года мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 2 миллиона рублей за неудаление двух фейковых статей из «Википедии» о российской специальной военной операции на Украине.

В начале марта первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич призывал обязать поисковики при запросах пользователей в первую очередь показывать не «Википедию», а ее российские аналоги.

Ранее депутат Антон Немкин назвал возможную блокировку «Википедии» началом большой череды разоблачений.

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