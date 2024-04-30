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Военные США сбили дрон хуситов в Красном море

CENTCOM: военные США в Красном море сбили дрон хуситов, который летел к кораблям

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Военные США сбили дрон хуситов в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Как пояснили в ведомстве, аппарат летел к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon.

Также в CENTCOM сообщили, что хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три беспилотника по греческому судну Cyclades а Красном море, который шел под флагом Мальты. При этом ни коммерческое судно, ни корабли ВМС США не получили повреждений.

Накануне стало известно, что судно, которое атаковали неизвестные в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, получило повреждения.

27 апреля йеменский телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы нанесли в Красном море удар по нефтяному танкеру Andromeda Star, принадлежащему Великобритании, с помощью противокорабельных ракет. Силы противовоздушной обороны хуситов также сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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Удары США по хуситам
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