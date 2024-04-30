Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский эксперт раскрыл, что произошло к западу от Авдеевки

Политолог Бортник: наступление России привело к кризису ВСУ под Авдеевкой

close
100%
Reuters

После сдачи позиций в районе Очеретино Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет достаточно сложно остановить наступление ВС РФ на запад. Такое заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Российский войска продолжают двигаться на запад», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сдержать это наступление «сил не хватает», Россия давит дальше на этом направлении при помощи масштабного применения КАБов и тяжелой артиллерии. По словам Бортника, захват Авдеевки превращается в «тактический кризис» для украинской армии.

Эксперт обратил внимание, что Украина рискует лишиться больших территорий, если Россия будет развивать удары на Авдеевском направлении. Бортник добавил, что армия России получит возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе. Он предрек, что в ближайшие месяц-два, Украину ждет «очень сложное время».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами