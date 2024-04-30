Украинский эксперт раскрыл, что произошло к западу от Авдеевки

После сдачи позиций в районе Очеретино Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет достаточно сложно остановить наступление ВС РФ на запад. Такое заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Российский войска продолжают двигаться на запад», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сдержать это наступление «сил не хватает», Россия давит дальше на этом направлении при помощи масштабного применения КАБов и тяжелой артиллерии. По словам Бортника, захват Авдеевки превращается в «тактический кризис» для украинской армии.

Эксперт обратил внимание, что Украина рискует лишиться больших территорий, если Россия будет развивать удары на Авдеевском направлении. Бортник добавил, что армия России получит возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе. Он предрек, что в ближайшие месяц-два, Украину ждет «очень сложное время».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.