Названа сумма компенсации, которую выплатит компания Philips за брак

Производитель медицинского оборудования Philips выплатит $1,1 млрд для урегулирования судебных исков в США, связанных с выпуском бракованных аппаратов для лечения апноэ сна. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

«Производитель не признал никакой вины и заявил, что достиг соглашения об устранении любой неопределенности в отношении случаев», — уточнили в статье.

В материале обратили внимание, что выплата также включает претензии пациентов, которые пользовались устройствами компании и могли подвергнуться рискам в будущем.

В публикации напомнили, что уже три года компанию преследуют проблемы из-за дефектов в устройствах DreamStation. В начале 2024 года компания остановила продажи этих аппаратов в США после отзыва дочерней компанией Philips Respironics.

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