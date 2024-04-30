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Названа сумма компенсации, которую выплатит компания Philips за брак

Philips выплатит $1,1 млрд за бракованные аппараты для сна

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Eva Plevier/Reuters

Производитель медицинского оборудования Philips выплатит $1,1 млрд для урегулирования судебных исков в США, связанных с выпуском бракованных аппаратов для лечения апноэ сна. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

«Производитель не признал никакой вины и заявил, что достиг соглашения об устранении любой неопределенности в отношении случаев», — уточнили в статье.

В материале обратили внимание, что выплата также включает претензии пациентов, которые пользовались устройствами компании и могли подвергнуться рискам в будущем.

В публикации напомнили, что уже три года компанию преследуют проблемы из-за дефектов в устройствах DreamStation. В начале 2024 года компания остановила продажи этих аппаратов в США после отзыва дочерней компанией Philips Respironics.

Накануне компания Philip Morris International попала в список фирм, ответственных за половину мирового загрязнения пластиком.

Ранее стало известно, что British American Tobacco завершил уход с российского рынка.

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