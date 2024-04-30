В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе утром 30 апреля запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава области посоветовал тем, кто находится дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Находящихся на улице он призвал спрятаться в укрытие или иное безопасное место.

Ракетную опасность уже объявляли в регионе 30 апреля примерно в 01:20 мск. Глава региона призывал жителей соблюдать меры безопасности. Спустя полчаса сирены отключили.

До этого в Белгородской области село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке пяти дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности был атакован трактор на территории сельскохозпредприятия. В результате взрыва пострадал механизатор, его отправили в больницу. Еще одним дроном-камикадзе атакован зерновоз. Пострадавших нет, повреждена цистерна зерновоза.

Ранее в Белгородской области при падении беспилотника пострадали пять человек.