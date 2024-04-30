Любителям пикников дали советы по выбору мангала

В преддверии майских праздников россиянам дали советы по выбору разных мангалов — стационарных и переносных. Как написано в материале блога iXBT.com, первоочередная задача — это определиться с типом мангала.

Выбор зависит от целей приобретения. Например, для приготовления на даче или в частном доме подойдет стационарный мангал. Более простой вариант — переносной мангал. А складной мангал идеален для отдыха на природе.

Важно учитывать материал изготовления мангала. Для стационарных мангалов лучше выбирать чугун, а для переносных — сталь.

При выборе ширины мангала нужно руководствоваться длиной шампуров. Самая распространенная длина шампуров составляет 30-35 см, поэтому подходит мангал с глубиной 15-20 см. Обычно высота мангалов составляет 65-75 см, но при большом росте рекомендуется выбирать более высокие модели.

Кроме того, стоит избегать покупки окрашенных мангалов, так как при высоких температурах может начать отслаиваться краска.

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