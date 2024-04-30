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Любителям пикников дали советы по выбору мангала

Россиянам посоветовали стационарный мангал из чугуна

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В преддверии майских праздников россиянам дали советы по выбору разных мангалов — стационарных и переносных. Как написано в материале блога iXBT.com, первоочередная задача — это определиться с типом мангала.

Выбор зависит от целей приобретения. Например, для приготовления на даче или в частном доме подойдет стационарный мангал. Более простой вариант — переносной мангал. А складной мангал идеален для отдыха на природе.

Важно учитывать материал изготовления мангала. Для стационарных мангалов лучше выбирать чугун, а для переносных — сталь.

При выборе ширины мангала нужно руководствоваться длиной шампуров. Самая распространенная длина шампуров составляет 30-35 см, поэтому подходит мангал с глубиной 15-20 см. Обычно высота мангалов составляет 65-75 см, но при большом росте рекомендуется выбирать более высокие модели.

Кроме того, стоит избегать покупки окрашенных мангалов, так как при высоких температурах может начать отслаиваться краска.

Ранее были названы лучшие напитки для сочетания с шашлыком.

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