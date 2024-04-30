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Состояние Маска выросло на миллиарды за пять дней

BBI: состояние Маска выросло на $37 млрд после сотрудничества с Baidu

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Gonzalo Fuentes/Reuters

За последние пять дней состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось на $37,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Это самый значительный недельный прирост его богатства с начала марта 2022 года. Новости о возможном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu способствовали росту акций Tesla.

Только 29 апреля состояние Илона Маска увеличилось на $18,5 млрд, достигнув отметки в $201,5 млрд по данным Bloomberg. В этот же день акции Tesla подорожали на 17,76%.

28 апреля Илон Маск прибыл в Китай и провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По информации Bloomberg, миллиардер достиг соглашения о партнерстве с Baidu. Совместно с китайской компанией Tesla будет работать над разработкой картографических и навигационных систем для программы автономного вождения FSD.

По данным агентства, системы автономного вождения и помощи водителю становятся все более популярными в Китае. В связи с этим Tesla сталкивается с усиливающейся конкуренцией на рынке автомобилей в стране, и ее доля сократилась с 10,5% в первом квартале 2023 года до 6,7% к четвертому кварталу.

Ранее Маск предрек гражданскую войну на Западе.

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