Байден заявил о необходимости принятия конгрессом мер по ужесточению оборота оружия

Президент США Джо Байден после нападения преступника на полицейских в городе Шарлотт в Северной Каролине заявил, что рассчитывает на принятие конгрессом законодательных инициатив по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, американские власти должны принять меры по защите сотрудников правоохранительных органов. В частности, необходимо увеличить финансирование силовых структур. Кроме того, конгресс должен ввести запрет на штурмовое оружие и на магазины повышенной вместимости. При всех продажах оружия необходимо проверять биографические данные покупателей, а его производителей лишить иммунитета от судебного преследования.

29 апреля в Шарлотте произошла перестрелка между полицейскими и преступником, в результате которой правоохранители понесли потери.

До этого сообщалось, что в США мужчина отпраздновал свой развод стрельбой в центре города и был арестован.

Ранее Байден обратился к гражданам после массовой стрельбы в штате Миссури.