«Все началось с индивидуализма». Дугин объяснил Карлсону, почему Запад не любит Россию

Александр Дугин дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Философ рассказал, с чего начались идеологические проблемы у Запада, почему «наблюдатели из прогрессивного лагеря» не любят Владимира Путина и при чем тут либерализм.

Дугин стал третьим после Владимира Путина и Павла Дурова россиянином, который дал интервью Такеру Карлсону с начала 2024 года.

«Александр Дугин — самый известный политический философ России. Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги. Мы разговаривали с ним в Москве», — говорится на сайте Карлсона, где опубликовано интервью.

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель, возглавляет Международное евразийское движение. В 2009-2014 годах исполнял обязанности главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ, в 2016-2017 годах был главным редактором телеканала «Царьград». В августе 2022 года его дочь Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля, ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины, которая скрылась в Эстонии.

В начале разговора американский журналист спросил, почему англоговорящие страны — США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия — «идут против собственной природы и разрушают сами себя».

«Все началось с индивидуализма», — ответил Дугин.

По его мнению, разрушительные изменения начались с протестантской Реформации в англосаксонских странах, где больше нет идей, а есть только индивидуальные вещи. Затем индивидуализм встал в центре либеральной идеологии, которую философ понимает как освобождение индивида от коллективной идентичности. В пример он привел выбор гендера и однополые отношения. Последний шаг такой либерализации — освобождение человека от человеческой идентичности. То, что Дугин называет трансгуманизмом или постгуманизмом , к которому движется западный мир.

По мнению Дугина, Запад прошел стадию классического либерализма, когда правила демократия и индивидуальные свободы. Теперь он вступил в новый либерализм — власть меньшинств над большинством, которая опирается на принципы воукизма (политический термин, обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости).

То, что Россия защищает традиционные ценности, которые там пытаются уничтожить, является основой русофобии на Западе. Там не могут смириться, что Владимир Путин не разделяет прогрессивные взгляды западных стран и возрождает «традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью», считает философ.

По его словам, Путин, придя к власти, начал «выводить Россию из-под глобального влияния» и «противоречить глобальной прогрессивной повестке дня». «Наблюдатели из прогрессивного лагеря на Западе, я думаю, понимали это с самого начала его правления правильно. Так что эта ненависть — не просто случайность. Это не какие-то иррациональные изменения», — уверен Дугин.

«Год назад Путин издал указ о политической защите традиционных ценностей. Это был поворотный момент», — заявил Александр Дугин. (Указ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».)

Карлсон и россияне

Такер Карлсон не первый раз берет интервью у известных россиян.

В феврале 2024 года он приезжал в Москву на беседу с Владимиром Путиным. Его приезд вызвал большой ажиотаж в прессе, а интервью с президентом России посмотрели несколько десятков миллионов человек.

В апреле вышло интервью Карлсона с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым, который живет в ОАЭ и считается довольно закрытой для СМИ персоной.