Российские минометчики уничтожили опорный пункт украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, удар был произведен 82-миллиметровым минометом «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр».

29 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские войска уничтожили группу операторов беспилотников (БПЛА) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины.

До этого главком ВСУ Александр Сырский признал успехи российских сил на ряде направлений в зоне боевых действий.

27 апреля сообщалось, что российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и ВПК Украины.

Сообщалось также, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар «умными» бомбами по пункту управления ВСУ. Один из экипажей перед вылетом с аэродрома базирования получил координаты расположения командного пункта ВСУ, он использовал с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК).

Ранее Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ.