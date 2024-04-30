Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области

МО: российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Российские минометчики уничтожили опорный пункт украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, удар был произведен 82-миллиметровым минометом «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр».

29 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские войска уничтожили группу операторов беспилотников (БПЛА) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины.

До этого главком ВСУ Александр Сырский признал успехи российских сил на ряде направлений в зоне боевых действий.

27 апреля сообщалось, что российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и ВПК Украины.

Сообщалось также, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар «умными» бомбами по пункту управления ВСУ. Один из экипажей перед вылетом с аэродрома базирования получил координаты расположения командного пункта ВСУ, он использовал с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК).

Ранее Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами