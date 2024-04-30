Штурмовики группировки российских войск «Восток» захватывают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Штурмовые группы мотострелков <…> из Приморского края продолжают выдавливать противника с позиций на Южно-Донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, военные штурмовики выходят на линию боевого соприкосновения только после тщательной артиллерийской подготовки. Во время атаки военные применяют ударные FPV-дроны, буквально не давая противнику «поднять головы».

По словам командира штурмового полка с позывным «Саваль», успех операций заключается в нестандартном подходе не только на стадии их планирования, но и в ходе выполнения. Он обратил внимание, что ВСУ нередко ошибочно наносят удары по своим же позициям.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.