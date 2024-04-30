Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России начали захват позиций ВСУ под Угледаром

МО РФ: группировка войск «Восток» захватывает позиции ВСУ под Угледаром

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Штурмовики группировки российских войск «Восток» захватывают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Штурмовые группы мотострелков <…> из Приморского края продолжают выдавливать противника с позиций на Южно-Донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, военные штурмовики выходят на линию боевого соприкосновения только после тщательной артиллерийской подготовки. Во время атаки военные применяют ударные FPV-дроны, буквально не давая противнику «поднять головы».

По словам командира штурмового полка с позывным «Саваль», успех операций заключается в нестандартном подходе не только на стадии их планирования, но и в ходе выполнения. Он обратил внимание, что ВСУ нередко ошибочно наносят удары по своим же позициям.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами